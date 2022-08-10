Дефолту поки що не буде: Україна отримала відстрочку від кредиторів

Україна отримала відстрочку по єврооблігаціях на два роки

Іноземні власники українських єврооблігацій погодилися надати Україні дворічне відстрочення виплат та погашення платежів за ними.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у повідомленні Мінфіну на Ірландській фондовій біржі. У документі наголошується, що Україна отримала та прийняла згоду на приблизно 75% від основної суми цінних паперів, які перебувають в обігу.

Також повідомляється, що було виконано умову наявності згоди від власників приблизно 50% від кожного із 13 випусків єврооблігацій.

Оновлені зміни в умовах випусків єврооблігацій набудуть чинності після 11 серпня.

20 липня Україна запропонувала власникам єврооблігацій відстрочити строки погашення платежів на два роки зі збереженням поточних ставок прибутковості. Після цього відсотки можна буде отримати одразу чи капіталізовано.

За даними Мінфіну, всього на ринок були випущені цінні папери на суму 17,26 млрд доларів США і на 2,25 млрд євро.

Як повідомлялося раніше, Національний банк України в перший тиждень серпня розпочав продаж долара з міжнародних резервів, що викликало в експертів побоювання, що гривня просяде ще нижче.