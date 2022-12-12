13 200 гривен на человека: кто из украинцев может получить новую помощь от ООН

Выплаты будут начислять в течение шести месяцев

Управление Верховного комиссара ООН приняло решение об увеличении денежной помощи для украинцев. Таким образом некоторые категории граждан могут получить выплаты в размере 13 200 гривен.

В связи с наступлением отопительного сезона было решено удвоить сумму помощи для граждан нашей страны. Кроме того, список лиц, которые могут получить выплаты был расширен. Об этом сообщает портал "Переселенцы".

Ранее размер денежной помощи на одного человека составлял 6 600 гривен, которые выплачивались на протяжении трех месяцев. После введения изменений сумма будет составлять 13 200 и будет выплачиваться в шестимесячный период. Данный вид помощи является доступным для украинцев, которые зарегистрировались после 1 сентября.

Кто может рассчитывать на выплаты в размере 13 200 гривен:

граждане, пострадавшие от военных действий (жители Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей);

граждане, которые были в статусе ВПЛ, но по той или иной причине вернулись на места постоянного проживания.

Помощь предназначается только для уязвимых категорий населения. К ним относятся:

родители-одиночки, на содержании которых есть несовершеннолетние дети;

опекуны над пожилыми людьми (55 лет и старше);

семьи, в которых есть один или несколько человек с особенными потребностями;

приемные семьи, опекающие детей.

Также стоит обратить внимание на то, что денежную помощь смогут получить только те граждане, которые ранее не получали выплаты от международных организаций, а доход их семьи не превышает 5 400 гривен на человека в месяц. Кроме того, семьям будет необходимо подтвердить документально принадлежность к уязвимым категориям.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как украинцам получить денежную помощь от Эстонии.