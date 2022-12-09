Некоторым украинцам оcтановят соцвыплаты: кого касается и что можно сделать

В ПФУ заявили, что выплаты можно восстановить

В Украине некоторые категории граждан могут остаться без социальных выплат. При этом в Пенсионном фонде Украины рассказали, как их можно возобновить.

Как передает "Пенсионный курьер", в результате проверок места жительства внутриперемещенных лиц (ВПЛ) выплаты им помощи от государства могут быть прекращены.

"Это происходит, если человека не застали за указанным во время регистрации как ВПЛ место жительства, а также он не появился в течение десяти календарных дней после этого в органы социальной защиты.", — говорится в сообщении", — указывается в сообщении.

При этом отмечается, что в Пенсионном фонде Украины заверили, что такие выплаты можно возобновить. Министр социальной политики Оксана Жолнович пояснила, что это возможно в случае, если у человека есть уважительная причина для длительного отсутствия.

"В случае, если человек ездил куда-то отдыхать или был, например, в дальнейшей командировке, возвращается позже, он подает заявление — и выплаты будут возобновлены, — подчеркнула чиновник. Подавать заявление на возобновление выплат также нужно в органы соцзащиты.", — сообщается в публикации.

Напомним, ранее мы писали о том, как оформить денежные выплаты от от американской благотворительной организации HIAS.

Также мы сообщали о том, что некоторые украинцы имеют право получить до 33 тысяч гривен на семью от Эстонии.