Денежная помощь украинцам: как получить 2200 гривен от благотворительной организации

Оформить заявку можно двумя способами

С началом полномасштабной войны в Украине многие наши граждане имеют право на помощь от государства и других международных организаций. Одним из её вариантов являются денежные выплаты от международной благотворительной организации BHA&Save the Children.

На официальном сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщается, что BHA&Save the Children предоставляет кэш-помощь некоторым категориям переселенцев в размере 2200 гривен.

Кому предоставляется помощь

Семьи ВПЛ, которые переместились в течение последнего месяца (30 дней) в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Черновицкую области и не имеют безопасного места проживания;

Пострадавшие от обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи или средства к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т. д.) в результате проведения боевых действий;

Домохозяйства с ВПЛ, которые не имеют безопасного жилья (собственного, арендованного, предоставленного или разделенного с родственниками) и отвечают хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

домохозяйство ведется женщиной;

домохозяйство ведется пожилым человеком (60+);

домохозяйство ведет инвалид;

домохозяйство с ребенком или лицом с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние);

домохозяйство с ребенком и лицом пожилого возраста (60+);

домохозяйство с двумя и более детьми;

домохозяйство с ребенком на попечении;

домохозяйство с беременной женщиной или мамой, которая кормит грудью ребенка в возрасте до двух лет.

Как получить денежные средства

Прием заявок осуществляется через горячую линию (0800 609 845) или в личные сообщения на официальной странице Facebook. Отмечается, что в настоящее время все горячие линии перегружены, а по этому организация рекомендует использовать второй вариант. В случае одобрения заявки деньги будут переведены на банковский счет на протяжении трех месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинцам получить выплаты от Красного Креста.

Также мы сообщали о том, что некоторые украинцы имеют право на получение выплат от американской благотворительной организации HIAS.