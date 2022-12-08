Денежная помощь украинцам: как получить 2200 гривен от благотворительной организации
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Оформить заявку можно двумя способами
С началом полномасштабной войны в Украине многие наши граждане имеют право на помощь от государства и других международных организаций. Одним из её вариантов являются денежные выплаты от международной благотворительной организации BHA&Save the Children.
На официальном сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщается, что BHA&Save the Children предоставляет кэш-помощь некоторым категориям переселенцев в размере 2200 гривен.
Кому предоставляется помощь
- Семьи ВПЛ, которые переместились в течение последнего месяца (30 дней) в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Черновицкую области и не имеют безопасного места проживания;
- Пострадавшие от обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи или средства к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т. д.) в результате проведения боевых действий;
- Домохозяйства с ВПЛ, которые не имеют безопасного жилья (собственного, арендованного, предоставленного или разделенного с родственниками) и отвечают хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:
- домохозяйство ведется женщиной;
- домохозяйство ведется пожилым человеком (60+);
- домохозяйство ведет инвалид;
- домохозяйство с ребенком или лицом с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние);
- домохозяйство с ребенком и лицом пожилого возраста (60+);
- домохозяйство с двумя и более детьми;
- домохозяйство с ребенком на попечении;
- домохозяйство с беременной женщиной или мамой, которая кормит грудью ребенка в возрасте до двух лет.
Как получить денежные средства
Прием заявок осуществляется через горячую линию (0800 609 845) или в личные сообщения на официальной странице Facebook. Отмечается, что в настоящее время все горячие линии перегружены, а по этому организация рекомендует использовать второй вариант. В случае одобрения заявки деньги будут переведены на банковский счет на протяжении трех месяцев.
Напомним, ранее мы писали о том, как украинцам получить выплаты от Красного Креста.
Также мы сообщали о том, что некоторые украинцы имеют право на получение выплат от американской благотворительной организации HIAS.