Грошова допомога українцям: як отримати 2200 гривень від благодійної організації

Оформити заявку можна двома способами

З початком повномасштабної війни в Україні багато наших громадян мають право на допомогу від держави та інших міжнародних організацій. Одним із її варіантів є грошові виплати від міжнародної благодійної організації BHA&Save the Children.

На офіційному сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляється, що BHA&Save the Children надає кеш-допомогу деяким категоріям переселенців у розмірі 2200 гривень.

Кому надається допомога

Сім’ї ВПО, які перемістилися протягом останнього місяця (30 днів) у Вінницьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Львівську, Чернівецьку області та не мають безпечного місця проживання;

Потерпілі від обстрілів домогосподарства, сім’ї, які залишилися без члена сім’ї або засоби для існування (ушкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) в результаті проведення бойових дій;

Домогосподарства з ВПО, які не мають безпечного житла (власного, орендованого, наданого або розділеного з родичами) та відповідають хоча б одному з наступних критеріїв уразливості:

домогосподарство ведеться жінкою;

домогосподарство ведеться літньою людиною (60+);

домогосподарство веде інвалід;

домогосподарство з дитиною або особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан);

домогосподарство з дитиною та особою похилого віку (60+);

домогосподарство з двома та більше дітьми;

домогосподарство з дитиною під опікою;

домогосподарство з вагітною жінкою або мамою, яка годує груддю дитину віком до двох років.

Як отримати кошти

Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію (0800 609 845) або особисті повідомлення на офіційній сторінці Facebook. Зазначається, що на даний час всі гарячі лінії перевантажені, а тому організація рекомендує використовувати другий варіант. У разі схвалення заявки гроші буде переведено на банківський рахунок протягом трьох місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українцям одержати виплати від Червоного Хреста.

Також ми повідомляли, що деякі українці мають право на отримання виплат від американської благодійної організації HIAS.