6600 гривень на кожного члена сім’ї: хто з українців може отримати допомогу з Америки

Виплати нараховуватимуться протягом 3 місяців

У зв’язку з бойовими діями на території України багато наших громадян можуть розраховувати на різну допомогу як від держави, так і від міжнародних організацій. Одним із варіантів такої допомоги є фінансова підтримка від американської благодійної організації HIAS

Про те, як отримати нову кеш-підтримку, повідомляється на офіційному сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто має право на отримання допомоги від HIAS

Постраждалі від військових дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської та Харківської областей:

Сім’ї ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів;

Потерпілі від обстрілів домогосподарства, сім’ї, які втратили члена сім’ї, засоби для існування (ушкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо);

ВПО, які були переміщені понад 30 днів, але мають дохід нижче 5400 гривень на особу (за останні 3 місяці) та відповідають хоча б 1 з критеріїв уразливості (люди з інвалідністю, мають 2 або більше дітей, домогосподарство ведеться однією людиною, є вагітні та жінки з дітьми віком до двох років, мають у сім’ї людей похилого віку – 55+).

Який розмір виплат

Грошова допомога надається у розмірі 2200 гривень на кожного члена сім’ї протягом 3 місяців.

Також у Мінінтеграції опублікували інформацію з інструкцією про те, як оформити заявку на надання виплат.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українців має право на отримання виплат від Червоного Хреста.

Також ми повідомляли, що в Україні відбулася індексація пенсійних виплат, однак розмір пенсій збільшився далеко не у всіх.