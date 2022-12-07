6600 гривен на каждого члена семьи: кто из украинцев может получить помощь из Америки
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Выплаты будут начисляться на протяжении 3 месяцев
В связи с боевыми действиями на территории Украины многие наши граждане могут рассчитывать на различную помощь, как от государства, так и от международных организаций. Одним из вариантов такой помощи является финансовая поддержка от американской благотворительной организации HIAS
О том, как получить новую кеш-поддержку сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кто имеет право на получение помощи от HIAS
- Пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпене и других населённых пунктах Киевской и Харьковской областей:
- Семьи ВПЛ, которые были перемещены на протяжении последних 30 дней;
- Пострадавшие от обстрелов домохозяйства, семьи потерявшие члена семьи, средства для существования (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д);
- ВПЛ, которые были перемещены более 30 дней, но имеют доход ниже 5400 гривен на человека (за последние 3 месяца) и отвечают хотя бы 1 с критериев уязвимости (люди с инвалидностью, имеют 2 или более детей, домохозяйство ведется одним человеком, есть беременные и женщины с детьми возрастом до двух лет, имеют в семье людей пожилого возраста — 55+).
Какой размер выплат
Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.
Также в Мининтеграции опубликовали информацию с инструкцией о том, как оформить заявку на предоставление выплат.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев имеет право на получение выплат от Красного Креста.
Также мы сообщали о том, что в Украине произошла индексация пенсионных выплат, однако размер пенсий увеличился далеко не у всех.