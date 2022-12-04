Выплаты от Красного Креста: кто из украинцев может получить 2500 гривен помощи

Если Красный Крест получит дополнительное финансирование, то сроки предоставления помощи могут увеличить

С началом полномасштабной российской агрессии против Украины многим нашим гражданам предоставляется различная помощь, как от государства, так и от международных организаций. Одним из таких примеров является помощь от Международного комитета Красного Креста, который вместе с Обществом Красного Креста Украины и Минсоцполитики производит денежные выплаты суммой 2500 гривен.

Кандидаты на получение денежных средств определяются на основе заявок, размещенных на платформе "єДопомога" и Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц. Отмечается, что решение о предоставлении помощи принимает Международный комитет Красного Креста, а приоритет отдается преимущественно для представителей льготных категорий населения:

инвалидам;

отцам и матерям-одиночкам;

лицам пенсионного возраста;

внутренне перемещенным лицам.

малообеспеченным семьям;

Выбранным лицам в течении одного месяца начисляются денежные выплаты в размере 2500 гривен.

"Срок предоставления финансовой помощи могут увеличить, если МККК получит дополнительное финансирование. При продлении срока оказания помощи в международной организации могут также пересмотреть критерии ее оказания", — говорится в материале.

Стоит отметить, что в настоящее время из-за большого количества заявок на портале "єДопомога" их прием пришлось временно прекратить, а получить выплаты могут только те граждане, которые уже подали заявку. При этом, граждане, которые уже получают выплаты для ВПЛ от государства, также могут претендовать и данную помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пенсионном фонде Украины рассказали, как получить социальные выплаты во время войны.

Также мы сообщали о том, что некоторые украинцы имеют право на получение единоразовой выплаты в размере 3400 гривен.