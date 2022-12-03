Как получить соцвыплаты в условиях войны: в ПФУ дали четкое объяснение

В ведомстве объяснили, как украинцам получить соцвыплаты во время войны в стране.

В условиях войны в стране украинцы не упустили возможность получать пенсии, жилищные субсидии и ряд других льгот. Однако выплата денежной помощи зависит от того, где находится конкретный получатель.

В Пенсионном Фонде Украины объяснили, как происходят начисления и где украинцы могут получить свои деньги. Также отмечается, что независимо от того, где проживает украинец, претендующий на соцвыплаты, средства все равно будут поступать на счет в определенные для этого сроки.

Как получить соцвыплаты через Укрпочту

В ПФУ объясняют, что получение выплат в отделениях главной почты страны зависит от того, где гражданин находится. К примеру, если лицо находится по месту своего постоянного проживания, то выплаты следует ожидать дома или их можно получить в ближайшем почтовом отделении. Если же на оккупированной территории — система немного сложнее.

"Чтобы получить средства со счета, нужно лично обратиться в АО "Ощадбанк" для заключения с ним договора банковского счета. Если же хотите продолжать получать пенсию через АО "Укрпочта", следует обратиться в любой сервисный центр главного управления Фонда (список действующих сервисных) центров) или сельского, поселкового, городского головы и сообщить о своих намерениях получать выплаты таким образом", — пояснили в ведомстве.

При условии, что человек переехал в другой населенный пункт, получить соцвыплаты он сможет в отделении почтовой связи или с доставкой на дом. Кроме того, получить свои деньги можно будет и в Сбербанке благодаря услуге "Быстрая копейка".

Если же конкретное лицо уехало за пределы за пределы Украины, то получить выплаты можно будет по возврату или оформить их начисление на банковский счет.

Ранее Телеграф сообщал, что около 50 тысяч украинцев имеют право на получение денежной помощи из Норвегии. Эти выплаты назначены украинцам, которые ранее подавали заявки через платформу "єпомощь".