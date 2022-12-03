Як отримати соцвиплати в умовах війни: у ПФУ дали чітке пояснення

У відомстві пояснили, як українцям отримати соцвиплати під час війни в країні

В умовах війни в країні українці не втратили можливість отримувати пенсії, житлові субсидії та низку інших пільги. Однак виплата грошової допомоги залежить від того, де саме перебуває конкретний отримувач.

У Пенсійному Фонді України пояснили, яким чином відбуваються нарахування та де українці можуть отримати свої гроші. Також зазначається, що незалежно від того, де саме проживає українець, який претендує на соцвиплати, кошти все одно надходитимуть на рахунок у визначені для цього терміни.

Як отримати соцвиплати через Укрпошту

У ПФУ пояснюють, що отримання виплат у відділеннях головної пошти країни залежить від того, де саме громадянин перебуває. До прикладу, якщо особа знаходиться за місцем свого постійного проживання, то виплати потрібно очікувати вдома або їх можна отримати у найближчому поштовому відділенні. Якщо ж на окупованій території — система трохи складніша.

"Щоб одержати кошти з рахунка, потрібно особисто звернутися до АТ "Ощадбанк" для укладення з ним договору банківського рахунка. Якщо ж бажаєте продовжувати отримувати пенсію через АТ "Укрпошта", слід звернутись до будь-якого сервісного центру головного управління Фонду (перелік діючих сервісних центрів) або ж сільського, селищного, міського голови та повідомити про свої наміри одержувати виплати у такий спосіб", — пояснили у відомстві.

При умові, що людина переїхала до іншого населеного пункту, то отримати соцвиплати вона зможе у відділенні поштового зв’язку або з доставкою додому. Крім того, отримати свої гроші можна буде й в Ощадбанку завдяки послузі "Швидка копійка".

Якщо ж конкретна особа виїхала за межі за межі України, то отримати виплати можна буде по поверненню або оформити їх нарахування на банківський рахунок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що близько 50 тисяч українців мають право на отримання грошової допомоги з Норвегії. Ці виплати призначені українцям, які раніше подавали заявки через платформу "єДопомога".