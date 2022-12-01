Соцвыплаты для украинцев: кто может получить 3400 гривен от Норвегии

50 тысяч украинцев могут получить денежную помощь

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину нашим гражданам предоставляется помощь, как он нашего государства так и других стран и организаций. Очередную денежную помощь смогут получить еще 50 тысяч украинцев в рамках сотрудничества Министерства социальной политики Украины с норвежским Советом по делам беженцев.

Как сообщается на Правительственном портале, данные выплаты предназначены украинцам, которые ранее подавали заявки через платформу "єДопомога". В списки на финансовую помощь были включены заявки людей с регистрацией на временно оккупированных территориях. Отмечается, что это уже второй список, предоставленный Норвежскому совету по делам беженцев. Издание "Фокус" передает, что данные граждане получат по 3,4 тыс. грн.

"Решение о предоставлении помощи принимают международные организации. Приоритетны уязвимые группы людей, в частности внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей, малообеспеченные семьи", — подчеркнули в ведомстве.

Также в сообщении указывается, что по состоянию на данный момент украинцы зарегистрировали уже более 10 миллионов заявок, в связи с этим сейчас сбор заявок на платформе "єДопомога" для передачи по запросу в международные организации был временно прекращен.

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