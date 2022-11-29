Большая категория украинцев с декабря будет получать повышенные надбавки к пенсиям

Как изменятся пенсии и обеспечение лицам с инвалидностью с 1 декабря

В рамках роста прожиточного минимума, а соответственно и пенсионных выплат в Украине уже с 1 декабря большинство пожилых граждан будут получать увеличенные пенсии, а также льготы. В частности, это касается и украинцев, обладающих инвалидностью.

Как пишет издание "На Пенсии", согласно действующему украинскому законодательству, уже со следующего месяца лица с инвалидностью из-за войн, участники боевых действий, участники войны, а также членов их семей будут получать увеличенные выплаты примерно на 10-50% для нетрудоспособных лиц. Однако больше станет не сама пенсия, а доплаты и льготы.

Кому и какие надбавки ждут

Граждане с инвалидностью в результате войны I группы и лица, приравненные к ним — 1046,50 грн (33 гривен — надбавка);

Лица с инвалидностью в результате войны II группы и лица, приравненные к ним — 837,20 грн (26,40 гривен);

Украинцы с инвалидностью в результате войны III ― 627,90 грн (19,80 гривен)

Помощь для лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью в результате войны I группы (подгруппа А) — 2093 грн (66 гривен);

Лица с инвалидностью в результате войны I группы (подгруппа Б) — 1046,50 грн (33 гривен);

Лица с инвалидностью в результате войны II группы — 523,25 грн (16,50 гривен);

Лица с инвалидностью в результате войны ІІІ группы — 313,96 грн (9,90 гривен).

Ранее Телеграф сообщал, кто из украинцев может претендовать на пенсионные выплаты по инвалидности и как их оформить.

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