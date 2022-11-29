Велика категорія українців з грудня отримуватиме підвищені надбавки до пенсій

Як зміняться пенсії та забезпечення особам з інвалідністю з 1 грудня

У рамках зростання прожиткового мінімуму, а відповідно й пенсійних виплат в Україні вже з 1 грудня, більшість літніх громадян отримуватимуть збільшені пенсії, а також пільги. Зокрема, це стосується й українців, які мають інвалідність.

Як пише видання "На Пенсії", згідно з чинним українським законодавством, вже з наступного місяця особи з інвалідністю через війни, учасники бойових дій, учасники війни, а також членів їх родин отримуватимуть збільшені виплати приблизно на 10-50% для непрацездатних осіб. Проте більшою стане не сама пенсія, а доплати та пільги.

На кого та які надбавки чекають

Громадяни з інвалідністю внаслідок війни I групи та особи, прирівняні до них ― 1046,50 грн (33 гривень — надбавка);

Особи з інвалідністю внаслідок війни II групи та особи, прирівняні до них ― 837,20 грн (26,40 гривень);

Українці з інвалідністю внаслідок війни III ― 627,90 грн (19,80 гривень)

Допомога для осіб з інвалідністю

Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи (підгрупа А) ― 2093 грн (66 гривень);

Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи (підгрупа Б) ― 1046,50 грн (33 гривень);

Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи ― 523,25 грн (16,50 гривень);

Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи ― 313,96 грн (9,90 гривень).

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з українців може претендувати на пенсійні виплати по інвалідності та як їх оформити.

Також нагадаємо, що необхідно зробити, аби отримати у спадок нараховану померлому родичу пенсію.