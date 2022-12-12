13 200 гривень на людину: хто з українців може отримати нову допомогу від ООН

Виплати нараховуватимуть протягом шести місяців

Управління Верховного комісара ООН ухвалило рішення про збільшення грошової допомоги для українців. Таким чином, деякі категорії громадян можуть отримати виплати у розмірі 13 200 гривень.

У зв’язку з опалювальним сезоном було вирішено подвоїти суму допомоги громадянам нашої країни. Крім того, список осіб, які можуть отримати виплати, було розширено. Про це повідомляє портал "Переселенці".

Раніше розмір грошової допомоги на одну особу становив 6 600 гривень, які виплачувались протягом трьох місяців. Після введення змін сума становитиме 13 200 та виплачуватиметься у шестимісячний період. Цей вид допомоги є доступним для українців, які зареєструвалися після 1 вересня.

Хто може розраховувати на виплати у розмірі 13 200 гривень:

громадяни, які постраждали від військових дій (жителі Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей);

громадяни, які були у статусі ВПО, але з тієї чи іншої причини повернулися на місця постійного проживання.

Допомога призначається лише уразливим категоріям населення. До них відносяться:

батьки-одиначки, на утриманні яких є неповнолітні діти;

опікуни над людьми похилого віку (55 років і старше);

сім’ї, в яких є одна або кілька осіб з особливими потребами;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми.

Також варто звернути увагу на те, що грошову допомогу зможуть отримати лише ті громадяни, які раніше не отримували виплати від міжнародних організацій, а дохід їхньої родини не перевищує 5 400 гривень на особу на місяць. Крім того, сім’ям необхідно підтвердити документально належність до вразливих категорій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як українцям отримати грошову допомогу від Естонії.