Доллар может сильно подорожать: названы две причины

Наличный рынок валюты чувствителен к новостям с фронта и другим причинам колебаний

Курс доллара на черном рынке в Украине в ближайшую неделю не должен серьезно измениться. Стабильность сохранится до конца года, считают эксперты.

Так, директор Центра экономической стратегии Глеб Вишлинский считает, что серьезного влияния каких-либо факторов нет. Ослабить гривну могут либо сильные удары и повторный блекаут, либо резкий рост спроса на топливо и генераторы зимой.

Эксперт рассказал, что при стабильности на наличном рынке выгодно держать гривну и вкладывать ее для получения наибольших процентов. Он отметил, что сейчас процентные ставки выросли.

Согласно актуальному курсу валют на 15 декабря доллар на наличном рынке стоит 39,9 / 40 грн. Цена евро — 41,95 / 42,2 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2023 году курс доллара на черном рынке изменится. Эксперты ожидают девальвацию гривны и стоимость доллара около 42,2 грн. В случае стечения неблагоприятных факторов, стоимость валюты может дойти до отметки в полсотни гривен, но в среднем оценивают потенциал стоимости доллара в 41,2 грн.