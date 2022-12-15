Долар може сильно подорожчати: названі дві причини

Готівковий ринок валюти чутливий до новин з фронту та інших причин коливань

Курс долара на чорному ринку в Україні найближчого тижня не повинен серйозно змінитися. Стабільність збережеться до кінця року, вважають експерти.

Так, директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає, що серйозного впливу будь-яких факторів немає. Послабити гривню можуть або сильні удари та повторний блекаут, або різке зростання попиту на паливо та генератори взимку.

Експерт розповів, що за стабільності на готівковому ринку вигідно тримати гривню і вкладати її для отримання найбільших відсотків. Він зазначив, що зараз відсоткові ставки зросли.

Згідно з актуальним курсом валют на 15 грудня долар на готівковому ринку коштує 39,9/40 грн. Ціна євро — 41,95/42,2 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що у 2023 році курс долара на чорному ринку зміниться. Експерти очікують на девальвацію гривні та вартість долара близько 42,2 грн. У разі збігу несприятливих факторів, вартість валюти може дійти до позначки у півсотні гривень, але в середньому оцінюють потенціал вартості долара в 41,2 грн.