Можливі коливання: експерт розповів, чи зміниться курс долара наступного тижня

Прогноз на 19-25 грудня

Протягом грудня курс долара в Україні залишається стабільним. Експерт розповів, чи відбудуться зміни на валютному ринку протягом наступного тижня і чого варто очікувати на українців.

У період із 19 по 25 грудня валютні тренди в Україні залишаться постійними. Ближче до Нового року вартість "зеленого" не перевищить 40,5 гривень. Про це Директор департаменту казначейства Акціонерного товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко розповів у коментарі 24 каналу.

"Скоріше за все, амплітуда курсових коливань перебуватиме в межах 39,5 – 40,5 гривень за долар, що у період двох останніх місяців уже стало звичним", — сказав Марченко.

Також за його словами, на стабільність курсу впливає збережений рівень офіційного курсу валют та облікової ставки НБУ та розблокована макродопомога на 2023 рік.

Зазначимо, що за даними сайту "Мінфін", сьогодні, 18 грудня середній курс в українських банках становить 39,60 грн (купівля) та 40,10 (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку американський долар купують по 39,97 грн, а продають по 40,10.

Курс долара в Україні 18.12.2022

Нагадаємо, що раніше перший заступник міністра економіки Денис Кудін розповів, що буде з доларом у 2023 році. На його думку, наступного року передбачається певна девальвація гривні, але те, наскільки вона стане відчутною, залежить від обсягів фінансової допомоги країн-союзників, а також монетарної політики НБУ.