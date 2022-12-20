Доллар в 2023 может удивить: эксперты дали прогноз для курса НБУ

На наличном рынке доллар незначительно подрос

Эксперты предрекают доллару на 2023 год стабильность не только на черном рынке. Не ожидается изменений курса и в официальной версии, несмотря на сложную ситуацию из-за ударов по энергетике и продолжающиеся военные действия.

Такое мнение высказали глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий и глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. В комментариях "РБК-Украина" эксперты рассказали о своем видении ситуации. Паращий считает, что НБУ удержит курс на текущем уровне (36,6 грн за доллар США) в течение 2023 года. По мнению Ваврищука официальный курс сохранится минимум до конца первого полугодия, а в дальнейшем НБУ учтет количество международной помощи и состояние платежного баланса.

На 20 декабря по данным сайта "Минфин", курс доллара на наличном рынке незначительно подрос в сравнении с предыдущим днем. За доллар США в среднем по Украине просят 40,05 / 40,17 грн. За евро — 42,025 / 42,2 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на текущей неделе эксперты прогнозировали колебания доллара. Резкое повышение стоимости американской валюты ожидается к концу 2023 года.