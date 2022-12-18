Возможны колебания: эксперт рассказал, изменится ли курс доллара на следующей неделе

Прогноз на 19-25 декабря

На протяжении декабря курс доллара в Украине остается стабильным. Эксперт рассказал, произойдут ли изменения на валютном рынке в течение следующей недели и чего стоит ожидать украинцам.

В период с 19 по 25 декабря валютные тренды в Украине останутся постоянными. Ближе к Новому году стоимость "зеленого" не перевалит за 40,5 гривен. Об этом Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко рассказал в комментарии 24 каналу.

"Скорее всего, амплитуда курсовых колебаний будет находиться в пределах 39,5 – 40,5 гривен за доллар, что в период двух последних месяцев уже стало привычным", — сказал Марченко.

Также по его словам, на стабильность курса влияет сохраненный уровень официального курса валют и учетной ставки НБУ и разблокированная макропомощь на 2023 год.

Отметим, что по данным сайта "Минфин", сегодня, 18 декабря средний курс в украинских банках составляет 39,60 грн (покупка) и 40,10 (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке американский доллар покупают по 39,97 грн, а продают по 40,10.

Курс доллара в Укриане 18.12.2022

Напомним, что ранее первый замминистра экономики Денис Кудин рассказал, что будет с долларом в 2023 году. По его мнению, в следующем году предусматривается определенная девальвация гривны, но то, насколько она станет ощутимой, зависит от объемов финансовой помощи стран-союзников, а также монетарной политики НБУ.