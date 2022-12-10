Долар на чорному ринку поповз угору: скільки коштуватиме валюта у 2023 році

У наступному році девальвації гривні не уникнути

Найближчим часом суттєвих змін на валютному ринку України чекати не варто. Однак упродовж наступного, 2023 року, експерти прогнозують відчутну девальвацію національної валюти відносно долара.

Таку інформацію оприлюднив перший заступник міністра Денис Кудін, — повідомили у пресслужбі Міністерства економіки. За його словами, у 2023 році передбачається певна девальвація гривні, проте наскільки вона стане відчутною, залежить від обсягів фінансової допомоги країн-союзників, а також монетарної політики НБУ.

Згідно з прогнозами, що закладені до державного бюджету на наступний, 2023 рік, середньорічний курс долара США в Україні складатиме 42,2 гривні за один "зелений".

Що стосується ситуації в обмінниках, то у суботу, 10 грудня, вона частково змінилася, повернувшись до здорожчання. Зокрема, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", американський долар упродовж сьогоднішньої доби під час купівлі коштуватиме на 3 копійки більше, аніж у п'ятницю — 39,85 гривні. Водночас продаж обійдеться у 39,99 гривні, і ця ціна є більшою за вчорашню також на 3 копійки.

Європейська валюта в українських обмінниках у перший вихідний тижня матиме такі ціни:

купівля — 41,55 гривні;

продаж — 41,76 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку експертки Анни Золотько, яка дала свій прогноз щодо курсу долара на наступний, 2023 рік, американська валюта, ймовірніше за все, неприємними сюрпризами у вигляді значних стрибків, українців дивувати не буде.