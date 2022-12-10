Доллар на черном рынке пополз вверх: сколько будет стоить валюта в 2023 году

В следующем году девальвации гривны не избежать

В ближайшее время существенных изменений на валютном рынке Украины ждать не стоит. Однако в течение следующего, 2023 года, эксперты прогнозируют ощутимую девальвацию национальной валюты по отношению к доллару.

Такую информацию обнародовал первый заместитель министра Денис Кудин, сообщили в пресс-службе Министерства экономики. По его словам, в 2023 году предусматривается определенная девальвация гривны, однако, насколько она станет ощутимой, зависит от объемов финансовой помощи стран-союзников, а также монетарной политики НБУ.

Согласно прогнозам, заложенным в государственный бюджет на следующий, 2023 год, среднегодовой курс доллара США в Украине будет составлять 42,2 гривны за один "зеленый".

Что касается ситуации в обменниках, то в субботу, 10 декабря, она частично изменилась, вернувшись к удорожанию. В частности, согласно данным финансового портала " Минфин ", американский доллар в течение сегодняшних суток при покупке будет стоить на 3 копейки больше, чем в пятницу — 39,85 гривны. В то же время продажа обойдется в 39,99 гривны, и эта цена больше вчерашней также на 3 копейки.

Европейская валюта в украинских обменниках в первой выходной неделе будет иметь следующие цены:

покупка — 41,55 гривны;

продажа — 41,76 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экспертки Анны Золотько, которая дала свой прогноз относительно курса доллара на следующий, 2023 год, американская валюта, вероятнее всего, неприятными сюрпризами в виде значительных скачков, украинцев удивлять не будет.