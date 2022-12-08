Доллар в Украине пойдет вверх? Банкир рассказала, чего ждать от курса до конца недели

Эксперт убеждена, что спрос на валюту в стране вырастет

До конца текущей недели в Украине может увеличиться спрос на иностранную валюту, поэтому в украинских обменниках цены могут частично поползти вверх. Скорее всего, до 11 декабря курс доллара США на наличном рынке будет удерживаться в диапазоне от 40-40,80 гривен за один "зеленый".

Как рассказала "24-му каналу" банкир Анна Золотько, поддержку национальной валюты в наличном сегменте по-прежнему будут оказывать операции по покупке иностранной валюты на безналичном рынке с размещением приобретенной валюты на депозитах.

"Популярность этого способа покупки валюты понемногу растет и отвлекает часть спроса с наличного рынка", – объяснила эксперт.

Согласно данным финансового портала "Минфин", ситуация на черном рынке Украины, по сравнению с прошлым днем, более или менее стабильна, однако частично увеличение цены все же наблюдается.

Так, в четверг, 8 декабря, в украинских обменниках цена покупки доллара составляет 39,95 гривны, а продажи — 40,08.

Что касается европейской валюты, то ее цена составляет 41,50 гривны покупка и 41,77 – продажа.

Средний курс в топовых банках страны на протяжении сегодняшних суток будет выглядеть следующим образом:

Ранее "Телеграф" сообщал, как влияет близость фронта на курс валют в стране и чего ждать украинцам от цен до конца года.

Также напомним, что, по мнению ведущих экономистов Украины, существенных изменений официального курса доллара в последний месяц года ждать не стоит.