Долар в Україні піде вгору? Банкір розповіла, чого чекати від курсу до кінця тижня

Експертка переконана, що попит на валюту в країні зросте

До кінця поточного тижня в Україні може збільшитися попит на іноземну валюту, тож в українських обмінниках ціни можуть частково поповзти догори. Скоріше за все, до 11 грудня курс долара США на готівковому ринку утримуватиметься у діапазоні від 40 – 40,80 гривень за один "зелений".

Як виданню "24 канал" повідомила банкірка Анна Золотько, підтримку національної валюти у готівковому сегменті, як і раніше, надаватимуть операції із купівлі іноземної валюти на безготівковому ринку із розміщенням придбаної валюти на депозитах.

"Популярність цього способу придбання валюти потроху зростає та відволікає частину попиту з готівкового ринку", – пояснила експертка.

Згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", ситуація на чорному ринку України, у порівнянні з минулоденною, більш менш стабільна, проте частково збільшення ціни все ж спостерігається.

Так, у четвер, 8 грудня, в українських обмінниках ціна на купівлю складає 40,95 гривні, водночас продаж коштуватиме 40,08 гривні.

Що стосується європейської валюти, то її ціна становить 41,50 гривні — купівля, продаж — 41,77 гривень.

Середній курс у найтоповіших банках країни упродовж сьогоднішньої доби виглядатиме так:

Раніше "Телеграф" повідомляв, як впливає близькість фронту на курс валют в країні та чого українцям чекати від цін до кінця року.

Також нагадаємо, що, на думку провідних економістів України суттєвих змін офіційного курсу долара в останній місяць року чекати не варто.