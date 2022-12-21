Доллар в Украине подорожал: что ждет валюту в 2023 году

Американская валюта в обменниках немного подорожала

До конца 2022 года ситуация на валютном рынке Украины существенно не изменится. Согласно прогнозу Министерства экономики, курс иностранной валюты будет зависеть от международной помощи.

Об этом, ссылаясь на слова первого замминистра экономики Дениса Кудина, сообщает издание "Корреспондент". Так, по словам эксперта, по прогнозу, заложенному в бюджет на 2023 год, среднегодовой курс доллара США будет составлять 42,2 гривны за один "зеленый".

"Что касается курса доллара, то мы не прогнозируем изменений до конца этого года, а в следующем году заложили в прогноз определенную девальвацию национальной валюты. Но все будет зависеть от объемов финансовой помощи стран-партнеров и монетарной политики НБУ", – пояснил он.

Однако, с учетом новых атак по инфраструктуре Украины, международные эксперты систематически меняют прогнозы по курсу на 2023 год, ведь давать четкие оценки в сложившейся ситуации крайне сложно.

Следует добавить, что, согласно данным финансового портала "Минфин", в среду, 21 декабря, средний курс покупки американского доллара на черном рынке составляет 40,07 гривен. В то же время, продажа обойдется в 40,19 гривны.

Что касается евро, то его цены на протяжении сегодняшних суток будут удерживаться на следующих отметках:

покупка — 42,05 гривны,

продажа — 42,22 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению финансовых экспертов, до конца текущей недели доллар США будет удивлять украинцев постоянными колебаниями.

Также напомним, что в следующем, 2023 году, прогнозируется ощутимая девальвация национальной валюты по отношению к доллару.