До Нового року курс долара в Україні зміниться: експерт озвучив прогноз

Що буде з доларом в Україні до кінця року

Ситуація на валютному ринку України може змінитися до кінця поточного року, а також першого тижня 2023-го. Долар може подорожчати на 50 копійок.

До кінця року курс долара зростає щодо гривні через дуже високі бюджетні витрати, які переходять на валютний ринок. Про це виданню OBOZREVATEL розповів керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

"Скоріше за все, цей фактор якось може впливати на готівковий курс. Але не сильно впливатиме, тому що все ж таки офіційний курс точно нікуди не рухатиметься. Але 50 копійок до того, що є сьогодні, може додати. Тобто, швидше всього, буде незначна, але все ж таки девальвація гривні протягом найближчих двох тижнів", – сказав Паращин.

Водночас за оцінками аналітиків Dragon Capital, наступного року ціна за "зелений" в Україні сягатиме 43 гривень. При цьому утримається дефіцит валюти, очікується помірна девальвація гривні.

Зазначимо, що за даними сайту "Мінфін", сьогодні, 23 грудня середній курс в українських банках становить 39,90 грн (купівля) та 40,36 (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку американський долар купують за 40,17 грн, а продають за 40,30.

Курс валют

Нагадаємо, що раніше експерт Олексій Геращенко дав прогноз курсу долара у 2023 році. За його словами, за рахунок фінансової підтримки партнерів наступного року долар утримає позиції.