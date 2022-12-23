К Новому году курс доллара в Украине изменится: эксперт озвучил прогноз

Что будет с долларом в Украине до конца года

Ситуация на валютном рынке Украины может измениться до конца текущего года, а также в первую неделю 2023-го. Доллар может подорожать на 50 копеек.

К концу года курс доллара растет по отношению к гривне из-за очень высоких бюджетных расходов, которые переходят на валютный рынок. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказал руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

"Скорее всего, этот фактор как-то может влиять на наличный курс. Но не будет сильно влиять, потому что все же официальный курс точно никуда не будет двигаться. Но 50 копеек к тому, что есть сегодня, может добавить. То есть, скорее всего, будет незначительная, но все же девальвация гривны в ближайшие две недели", – сказал Паращин.

В то же время, по оценкам аналитиков Dragon Capital, в следующем году цена за "зеленый" в Украине будет доходить до 43 гривен. При этом сохранится дефицит валюты, ожидается умеренная девальвация гривны.

Отметим, что по данным сайта "Минфин", сегодня, 23 декабря средний курс в украинских банках составляет 39,90 грн (покупка) и 40,36 (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке американский доллар покупают по 40,17 грн, а продают по 40,30.

Курс валют

Напомним, что ранее эксперт Алексей Геращенко дал прогноз курса доллара в 2023 году. По его словам, за счет финансовой поддержки партнеров на следующий год доллар удержит позиции.