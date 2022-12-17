Курс доллара на черном рынке ползет вверх: продолжится ли рост в 2023 году

В следующем году нет поводов для волнения, но еще через год все может измениться

Хотя финансовые эксперты в последнее время имеют неутешительные прогнозы по курсу американской валюты по отношению к гривне, есть шанс, что он не взлетит в ближайшее время. Преимущественно это может быть потому, что страны-партнеры еще не менее года будут предоставлять Украине финансовую помощь и не снижать ее объемы.

Об этом рассказал экономист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко в интервью ТСН. По его словам, курс пока колеблется из-за неуверенности Запада в предоставлении финансирования Украине. Например, по 18 миллиардам от Евросоюза, из-за которых страны не могут прийти к консенсусу. Однако эксперт уверен, что за счет финансовой поддержки партнеров на следующий год доллар удержит позиции.

"Курс доллара у нас стабилен на рынке, и на наличном, потому что нам помогают. Нам вливают серьезные суммы финансовой помощи, кредитной помощи, за счет этого курс держится на достаточно стабильном уровне", — объяснил Геращенко.

Кроме того, экономист спрогнозировал, может ли быть такое, что партнеры Украины "устанут" оказывать помощь и снизят ее объемы. Он считает, что такая усталость может наступить, но в 2023 году проблем не будет.

"Я думаю, у нас есть еще 2023 год, когда у нас нет больших проблем, а в 2024 году начинаются предвыборные баталии, и вопросы финансовой помощи Украине обычно также там будет стоять. Но я думаю, что год у нас еще есть", — объяснил он.

В субботу, 17 декабря, американский доллар на черном рынке можно приобрести за 39,90 грн., а продать за 50,05 грн. Европейскую валюту на черном рынке покупают за 41,95 грн, продают за 42,20 грн.

Курс валют в Украине 17 декабря

Курс доллара в банках Украины 17 декабря

Курс евро в банках Украины 17 декабря

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