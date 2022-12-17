Курс доллара на черном рынке ползет вверх: продолжится ли рост в 2023 году
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В следующем году нет поводов для волнения, но еще через год все может измениться
Хотя финансовые эксперты в последнее время имеют неутешительные прогнозы по курсу американской валюты по отношению к гривне, есть шанс, что он не взлетит в ближайшее время. Преимущественно это может быть потому, что страны-партнеры еще не менее года будут предоставлять Украине финансовую помощь и не снижать ее объемы.
Об этом рассказал экономист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко в интервью ТСН. По его словам, курс пока колеблется из-за неуверенности Запада в предоставлении финансирования Украине. Например, по 18 миллиардам от Евросоюза, из-за которых страны не могут прийти к консенсусу. Однако эксперт уверен, что за счет финансовой поддержки партнеров на следующий год доллар удержит позиции.
"Курс доллара у нас стабилен на рынке, и на наличном, потому что нам помогают. Нам вливают серьезные суммы финансовой помощи, кредитной помощи, за счет этого курс держится на достаточно стабильном уровне", — объяснил Геращенко.
Кроме того, экономист спрогнозировал, может ли быть такое, что партнеры Украины "устанут" оказывать помощь и снизят ее объемы. Он считает, что такая усталость может наступить, но в 2023 году проблем не будет.
"Я думаю, у нас есть еще 2023 год, когда у нас нет больших проблем, а в 2024 году начинаются предвыборные баталии, и вопросы финансовой помощи Украине обычно также там будет стоять. Но я думаю, что год у нас еще есть", — объяснил он.
В субботу, 17 декабря, американский доллар на черном рынке можно приобрести за 39,90 грн., а продать за 50,05 грн. Европейскую валюту на черном рынке покупают за 41,95 грн, продают за 42,20 грн.
Как сообщал "Телеграф" ранее, директор департамента казначейства АО "Коминбанк" Герман Марченко рассказал, может ли в ближайшее время Нацбанк обвалить национальную валюту.