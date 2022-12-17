Курс долара на чорному ринку повзе вгору: чи продовжиться зростання в 2023 році

У наступному році не має приводів для хвилювання, але ще через рік все може змінитися

Хоча фінансові експерти останнім часом мають невтішні прогнози щодо курсу американської валюти по відношенню до гривні, є шанс, що він не злетить найближчим часом. Переважно це може бути через те, що країни-партнери ще щонайменше рік будуть надавати Україні фінансову допомогу і не знижувати її обсяги.

Про це розповів економіст, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Олексій Геращенко в інтерв'ю ТСН. За його словами, курс наразі коливається через невпевненість Заходу щодо надання фінансування Україні. Наприклад, щодо 18 мільярдів від Євросоюзу, через які країни не можуть дійти консенсусу. Однак експерт впевнений, що за рахунок фінансової підтримки партнерів наступного року долар втримає позиції.

"Курс долара у нас стабільний на ринку, і на готівковому, тому що нам допомагають. Нам вливають серйозні суми фінансової допомоги, кредитної допомоги, за рахунок цього курс тримається на доволі стабільному рівні", — пояснив Геращенко.

Крім того, економіст спрогнозував, чи може бути таке, що партнери України "втомляться" надавати допомогу і зменшать її обсяги. Він вважає, що така втома може настати, але в 2023 році проблем не буде.

"Я думаю, в нас є ще 2023 рік, коли ми не матимемо великих проблем, а в 2024 році починаються передвиборчі баталії, і питання фінансової допомоги Україні звичайно також там буде стояти. Але я думаю, що рік в нас ще є", — пояснив він.

У суботу, 17 грудня, американський долар на чорному ринку можна придбати за 39,90 грн, а продати за 50,05 грн. Європейську валюту на чорному ринку купують за 41,95 грн, продають — за 42,20 грн.

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