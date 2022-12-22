Доллар в Украине уверенно ползет вверх: ждать ли от курса неприятного сюрприза в 2023 году

Несмотря на ожидаемую стабильность, некоторые факторы все же будут ощутимо сказываться на курсе

В 2023 году курс американской валюты в Украине, вероятнее всего, будет стабильным. Однако риски девальвации гривны все же есть.

Такую информацию в комментарии изданию "Обозреватель" сообщил финансовый эксперт, доктор экономических наук Василий Фурман. По его мнению, в краткосрочной перспективе риски девальвации национальной валюты действительно существуют, однако они достаточно низкие, если учитывать, что в стране война.

По словам эксперта, курс доллара в 2023 году будет зависеть от многих факторов, но ключевые останутся неизменными. К последним Фурман относит скорость международной помощи и успешные договоренности руководства страны с представителями Евросоюза и США.

Он также добавил, что в следующем году у Украины будет новая программа с МВФ, поэтому будет возможность профинансировать свой дефицит государственного бюджета в полной мере, даже без участия Национального банка.

Сегодняшняя ситуация в обменниках страны пока также показывает относительную стабильность. Так, по данным финансового портала "Минфин" в четверг, 22 декабря, средний курс покупки американского доллара составляет 40,20 гривен. В то же время, продажа обойдется в 40,35 гривны.

Что касается евро, то эта валюта в течение сегодняшних суток при покупке обойдется в 42,20 гривны, а вот продажа будет стоить — 42,40 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, как, по мнению финансовых экспертов, массовый блекаут может сказаться на валютных расценках.

Также напомним, стоит ли украинцам ожидать увеличения цен на валюту до 50 гривен.