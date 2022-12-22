Долар в Україні впевнено повзе угору: чи чекати від курсу неприємного сюрпризу у 2023 році

Попри очікувану стабільність, деякі фактори все ж відчутно позначатимуться на курсі

У 2023 році курс американської валюти в Україні, ймовірніше за все, буде стабільним. Однак ризики девальвації гривні все ж існують.

Таку інформацію у коментарі для видання "Обозреватель" повідомив фінансовий експерт, доктор економічних наук Василь Фурман. На його думку, у короткостроковій перспективі ризики девальвації національної валюти дійсно існують, однак вони досить низькі, якщо враховувати те, що в країні війна.

За словами експерта, курс долара у 2023 році буде залежати від багатьох факторів, але ключові залишаться незмінними. До останніх Фурман відносить швидкість надходження міжнародної допомоги та успішні домовленості керівництва країни із представниками Євросоюзу і США.

Він також додав, що у наступному році Україна матиме нову програму з МВФ, тож матиме змогу профінансувати свій дефіцит державного бюджету повною мірою, навіть без участі Національного банку.

Сьогоднішня ситуація в обмінниках країни поки також демонструє відносну стабільність. Так, за даними фінансового порталу "Мінфін" у четвер, 22 грудня, середній курс купівлі американського долара складає 40,20 гривень. Водночас продаж обійдеться у 40,35 гривні.

Що стосується євро, то ця валюта упродовж сьогоднішньої доби під час купівлі коштуватиме 42,20 гривні, а от продаж вартуватиме — 42,40 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як, на думку фінансових експертів, масовий блекаут може позначитися валютних розцінках.

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