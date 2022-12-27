Ожидаются колебания: эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в Украине в январе-феврале

На курс доллара в начале года будут влиять несколько факторов

В первые несколько месяцев следующего года на валютном рынке могут произойти колебания. Однако цена доллара вряд ли перевалит за психологическую отметку в 41 гривну. Такой прогноз для "Телеграфа" сделал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

По его словам, в 2023 году на курс доллара будут влиять сразу несколько факторов. Одним из них по-прежнему является "военный", а кроме того добавятся экономические, главным из которых станет выполнение госбюджета-2023.

Кроме того, как отмечает Герман Марченко, в январе и феврале следующего года влияние на курс доллара в Украине будет оказывать сезонный фактор снижения интереса украинцев к валюте. Поэтому в первые два месяца нового года курс доллара вряд ли перевалит за отметку в 41 гривну.

Отметим, что по данным сайта "Минфин", сегодня, 27 декабря, на черном рынке американский доллар покупают по 40,55 грн, а продают по 40,75. Курс НБУ — 36,56

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Александр Паращий спрогнозировал к Новому 2023 году изменения на валютном рынке.

Также, по прогнозам первого замминистра экономики Дениса Кудина, в 2023 году курс иностранной валюты будет зависеть от международной помощи.