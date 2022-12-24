Стабильность или рост: эксперт объяснил, какой курс доллара ждать в 2023 году

Эксперт спрогнозировал важное изменение

Курс доллара в первые два месяца 2023 года вряд ли вырастет выше 41 гривны. Однако в дальнейшем к военным факторам влияния на цену валюты (вроде ситуации на фронте и действий ВСУ) добавятся экономические.

Такой прогноз для "Телеграфа" сделал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко. По его словам, к традиционным чисто "военным" факторам риска для курса доллара приложатся уже и чисто экономические, главным из которых станет выполнение госбюджета-2023.

"Будет ли держаться запланированный курс на уровне 42-45 грн за доллар, сколько получим макрофинансовой помощи от США, ЕС, мировых финансовых организаций, какой будет политика НБУ по официальному курсу и размеру учетной ставки, какими будут рост ВВП, политика Нацбанка к инфляции и девальвации гривны", — перечисляет эти факторы Герман Марченко.

Помимо этого, эксперт ожидает развития финансового сектора и банков. Это приведет к возобновлению кредитования, запуску госпрограмм по восстановлению и выплате компенсаций за потерянное имущество, а значит — к снижению безработицы и росту доходов граждан. Также повлияют инфраструктурные проекты и развитие экономики с быстрым возобновлением бизнес-деятельности на деоккупированных территориях.

Все это может запустить механизмы роста доверия к нацвалюте с увеличением ее массы на руках у населения. Кроме того, влиять будет и сезонный фактор снижения интереса украинцев к валюте, так что, по словам эксперта, в январе-феврале курс доллара вряд ли превысит отметку в 41 гривну.

Также стабильным видит курс доллара в 2023-м году и финансовый эксперт, доктор экономических наук Василий Фурман.