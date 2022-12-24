Стабільність чи зростання: експерт пояснив, який курс долара чекатиме у 2023 році

Експерт спрогнозував важливу зміну

Курс долара у перші два місяці 2023 року навряд чи зросте вище за 41 гривню. Однак надалі до військових факторів впливу на ціну валюти (на кшталт ситуації на фронті та дій ЗСУ) додадуться економічні.

Такий прогноз для "Телеграфа" зробив директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко. За його словами, до традиційних "військових" факторів ризику для курсу долара додадуться вже й суто економічні, головним з яких стане виконання держбюджету-2023.

"Чи триматиметься запланований курс на рівні 42-45 грн за долар, скільки отримаємо макрофінансову допомогу від США, ЄС, світових фінансових організацій, якою буде політика НБУ за офіційним курсом та розміром облікової ставки, якими будуть зростання ВВП, політика Нацбанку до інфляції та девальвації гривні", — перераховує ці фактори Герман Марченко.

Крім цього, експерт очікує на розвиток фінансового сектора та банків. Це призведе до відновлення кредитування, запуску держпрограм щодо відновлення та виплати компенсацій за втрачене майно, а отже, до зниження безробіття та зростання доходів громадян. Також вплинуть інфраструктурні проекти та розвиток економіки зі швидким поновленням бізнес-діяльності на деокупованих територіях.

Все це може запустити механізми зростання довіри до нацвалюти із збільшенням її маси на руках у населення. Крім того, впливатиме і сезонний фактор зниження інтересу українців до валюти, тож, за словами експерта, у січні-лютому курс долара навряд чи перевищить позначку 41 гривню.

Також стабільним бачить курс долара у 2023 році і фінансовий експерт, доктор економічних наук Василь Фурман.