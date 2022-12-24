Долар на чорному ринку здорожчав: як зміниться курс на початку 2023 року

Інфляція в Україні сповільнилася, що вже є позитивним сигналом

Незважаючи на те, що постійно існує ймовірність різкого зростання курсу долара найближчим часом, є шанс того, що наразі такої загрози не буде. У січні курс може залишитися точно таким самим, яким є зараз.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, гривня — це один із українських чудес у період війни, разом із доходною частиною бюджету, що перевиконується, і перемогами на фронті. Готівковий курс національної валюти зміцнюється другий місяць поспіль, і ця тенденція зберігається у грудні.

"Є сигнали від Нацбанку, що офіційний курс до кінця року і в січні точно залишиться таким, як був. Стабільність гривні забезпечена, незважаючи на війну, і ключовим фактором у цьому я вважаю політику та рішення НБУ у перші місяці війни", — пояснив Гетманцев.

У суботу, 24 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара до гривні на рівні 36,56 грн. На чорному ринку валюту США купують за 40,30 грн, продають — за 40,47 грн.

Курс європейської валюти встановлений на рівні 38,89 грн. На чорному ринку її купують за 42,21 грн, продають — за 42,45 грн.

Курс валют в Україні 24 грудня

Курс долара в банках України

Курс євро в банках України

Як повідомляв "Телеграф" раніше, фінансовий експерт, доктор економічних наук Василь Фурман розповів, чи чекати послаблення курсу валют в Україні наступного року і девальвації гривні.