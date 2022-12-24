Доллар на черном рынке подорожал: как изменится курс в начале 2023 года

Инфляция в Украине замедлилась, что уже является положительным сигналом

Несмотря на то, что постоянно существует вероятность резкого роста курса доллара в ближайшее время, есть шанс того, что такой угрозы не будет. В январе курс может остаться точно таким же, каким есть сейчас.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. По его словам, гривна — это одно из украинских чудес в период войны, вместе с доходной частью перевыполняемого бюджета и победами на фронте. Наличный курс национальной валюты укрепляется второй месяц подряд и эта тенденция сохраняется в декабре.

"Есть сигналы от Нацбанка, что официальный курс до конца года и в январе точно останется таким, каким был. Стабильность гривны обеспечена, несмотря на войну, и ключевым фактором в этом я считаю политику и решение НБУ в первые месяцы войны", — объяснил Гетманцев.

В субботу, 24 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара по отношению к гривне на уровне 36,56 грн. На черном рынке валюту США покупают за 40,30 грн, продают за 40,47 грн.

Курс европейской валюты установлен на уровне 38,89 грн. На черном рынке ее покупают за 42,21 грн, продают — за 42,45 грн.

Курс валют в Украине 24 декабря

Курс доллара в банках Украины

Курс евро в банках Украины

Как сообщал "Телеграф" ранее, финансовый эксперт, доктор экономических наук Василий Фурман рассказал, ждать ли ослабления курса валют в Украине в следующем году и девальвации гривны.