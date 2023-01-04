Вплив російських обстрілів на курс долара: українцям розповіли, чого чекати у 2023 році

Російські обстріли перестали впливати на валютну ситуація в країні

У Національному банку Україні запевняють, що валютний ринок вже встиг "звикнути" до масованих обстрілів мирних українських міст з боку окупаційної армії, тож суттєвих коливань більше не демонструє.

Таку інформацію член Ради НБУ Василь Фурман озвучив в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини", зазначивши, що курс, зафіксований головним банком країни є правильним і грає вкрай важливу роль під час війни.

"Валютний ринок, як і ми з вами, звик до обстрілів і не реагує на них – і це плюс. В цілому різниця між готівковим і безготівковим ринком незначна і відносно стабільна протягом останніх місяців", — пояснив він.

Також він зазначив, що попри відносну стабільність, у новому році готівковий курс все ж, скоріше за все, буде демонструвати коливання. Однак вони будуть несуттєвими.

Ми своєю чергою додамо, що за даними порталу "Мінфін", який щоденно стежить за валютним ринком України, у середу, 3 січня, середній курс в долара в українських обмінниках складає 40,55 гривні під час купівлі. Водночас продаж коштуватиме 40,70 гривень у порівнянні з минулоденними 40,75 гривнями.

Офіційний курс від НБУ впродовж сьогоднішньої доби виглядатиме так:

долар 36,57 гривні,

євро — 38,53 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого чекати від цін на валюту у січні 2023 року та якими сюрпризами американська валюта здивує українців у новому році.