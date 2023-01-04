Влияние российских обстрелов на курс доллара: украинцам рассказали, чего ждать в 2023 году

Российские обстрелы перестали влиять на валютную обстановку в стране

В Национальном банке Украины уверяют, что валютный рынок уже успел привыкнуть к массированным обстрелам мирных украинских городов со стороны оккупационной армии, поэтому существенных колебаний больше не демонстрирует.

Такую информацию член Совета НБУ Василий Фурман озвучил в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости", отметив, что зафиксированный главным банком страны курс является правильным и играет крайне важную роль во время войны.

"Валютный рынок, как и мы с вами, привык к обстрелам и не реагирует на них – и это плюс. В целом разница между наличным и безналичным рынком незначительна и относительно стабильна в последние месяцы", — объяснил он.

Также он отметил, что, несмотря на относительную стабильность, в новом году наличный курс все же будет демонстрировать колебания. Однако они будут несущественными.

По данным портала "Минфин", в среду, 4 января, средний курс у доллара в украинских обменниках составляет 40,55 гривны (покупка) и 40,70 грн (продажа) по сравнению с вчерашними 40,75.

Официальный курс от НБУ в течение сегодняшних суток будет выглядеть так:

доллар — 36,57 гривны,

евро — 38,53 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать от цен на валюту в январе 2023 года и какими сюрпризами американская валюта удивит украинцев в новом году.