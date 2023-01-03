Доллар в Украине стал дороже: стоит ли ожидать удешевления валюты в ближайшее время

Существенного скачка цен в ближайшие недели ожидать не стоит

К концу первой недели новой, 2023 года, американская валюта может частично увеличиться в цене. Подорожание повлекут массовые выплаты заработных плат украинцам.

Такую информацию в комментарии "24 канала" сообщила директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. По ее словам, в конце текущей недели доллар США может пересечь отметку в 41 гривну за один "зеленый".

"В первые дни 2023 года на наличном рынке повышенный спрос на валюту все же сохранится. В течение этого периода мы сможем наблюдать за попытками поднять курс выше отметки в 41 гривен за один доллар США. В то же время во второй половине недели спрос на валюту со стороны населения начнет снижаться, что повлечет укрепление национальной украинской валюты", — пояснила эксперт.

Также Золотько отметила, что на следующей неделе американский доллар в обменниках будут удерживать на позициях от 40,2-41,2 гривны за один "зеленый".

Следует добавить, что, согласно данным финансового портала "Минфин", ежедневно следящего за валютной ситуацией в стране, во вторник, 3 января, средний курс у доллара в украинских обменниках составляет 40,55 гривны при покупке и 40,75 гривны — продажа.

Что касается курса, установленного Национальным банком Украины, то в течение сегодняшних суток он будет содержаться на следующих пометках:

доллар 36,57 гривны,

евро — 39,00 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению заместителя министра экономики Дениса Кудина в 2023 году курс американской валюты в Украине будет в основном зависеть от двух факторов, а именно: объемов финансовой помощи партнеров, а также монетарной политики Нацбанка.