Что будет с долларом в 2023 году: курс может быть стабильным, но есть условие

В первые несколько месяцев 2023 года доллар может находиться в коридоре от 40 до 42 гривен

Курс доллара в Украине в 2023 году может остаться стабильным, но для этого есть определенные условия. Эксперты рассказали, чего украинцам ждать от валютного рынка в текущем году.

По мнению министра финансов Сергея Марченко, обменный курс гривны к доллару может остаться стабильным в 2023 году, если правительству удастся привлечь средства для покрытия дефицита бюджета. Речь идет о 38 млрд грн. В таком случае, по его словам, проблем с курсом гривны не будет, передает РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что на торговый баланс могут несущественно повлиять импортные закупки энергоресурсов. Речь идет о нескольких миллиардах долларов.

"Конечно, у нас отрицательный торговый баланс, и надо задавать вопросы поддержки отечественного производителя, потому что сейчас потребление импортных товаров, несмотря на войну, достаточно высокое", — сказал министр финансов.

В то же время, директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко считает, что в первые два месяца 2023 года доллар может находиться в коридоре от 40 до 42 гривен, пишет 24 канал.

"Предугадать все невозможно, особенно то, что может произойти неожиданно и повлиять на конъюнктуру рынка. Однако возможные колебания курса в течение 2 первых месяцев года вряд ли превысят 3%", — отмечает банкир.

По его мнению, в новом году главным ориентиром может стать заложенный в государственном бюджете курс на уровне 42-45 гривен.

Отметим, что по данным сайта "Минфин", сегодня, 1 января, средний курс в украинских банках составляет 40,10 грн (покупка) и 40,80 (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке американский доллар покупают по 40,65 грн, а продают по 40,90.

Курс валют в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что, по мнению экспертов, уже к концу 2023 года доллар в Украине может подскочить в цене. Для того, чтобы обеспечивать финансовую стабильность, долгое время Национальный банк будет сохранять фиксированный курс.