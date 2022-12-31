Эксперт спрогнозировал рост курса доллара в 2023 году: от чего он зависит

Украинская экономика продолжает страдать от войны

Риск падения уровня экономики связан с проблемами в энергетической сфере. Но при этом курс доллара в Украине в 2023 году от этого не будет сильно зависеть. Если обстоятельства сложатся удачно — колебания не превысят 10%.

Детали рассказал OBOZREVATEL аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. Он отметил, что курс зависит от количества международной помощи. Если поддержка сохранится, резких скачков стоимости валюты не будет.

Самый большой валютный отток — украинцы, выехавшие за границу, но это балансируется международными дотациями. "Если будет ритмичная финансовая помощь в тех объемах, которые заявлены, то есть 18 млрд евро от ЕС и более 10 млрд от других стран, тогда проходим нормально, и курс будет более или менее стабильным, без колебаний более чем на 10%", — сообщил аналитик.

На 31 декабря курс доллара на черном рынке составляет 40,613 / 40,85 грн. Стоимость наличного евро — 42,5 / 42,8 грн.

Курс валют в Украине в последний день 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале следующего года резкого скачка курса доллара не ожидается. В январе американская валюта обещает быть стабильной.