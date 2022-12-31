Експерт спрогнозував зростання курсу долара у 2023 році: від чого він залежить

Українська економіка продовжує страждати від війни

Ризик падіння рівня економіки пов’язаний із проблемами в енергетичній сфері. Але при цьому курс долара в Україні у 2023 році від цього не сильно залежатиме. Якщо обставини складуться вдало, коливання не перевищать 10%.

Деталі розповів OBOZREVATEL аналітик аналітичного центру "Об’єднана Україна" Олексій Кущ. Він наголосив, що курс залежить від кількості міжнародної допомоги. Якщо підтримка збережеться, різких стрибків вартості валюти не буде.

Найбільший валютний відтік – українці, які виїхали за кордон, але це балансується міжнародними дотаціями. "Якщо буде ритмічна фінансова допомога в тих обсягах, які заявлені, тобто 18 млрд євро від ЄС і більше ніж 10 млрд від інших країн, тоді проходимо нормально, і курс буде більш-менш стабільним, без коливань на понад 10%", — повідомив аналітик.

На 31 грудня курс долара на чорному ринку становить 40,613/40,85 грн. Вартість готівкового євро — 42,5/42,8 грн.

Курс валют в Україні в останній день 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку наступного року різкого стрибка курсу долара не очікується. У січні американська валюта обіцяє бути стабільною.