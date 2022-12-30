Долар після новорічних свят: українцям розповіли, що буде з курсом

Валютний ринок на початку 2023 року буде стабільним

У січні 2023 року курс долара обіцяє бути стабільним. Крім того, ймовірно, така картина спостерігатиметься протягом усього першого півріччя наступного року.

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин у коментарі виданню Факти ICTV озвучив свій прогноз щодо курсу долара та євро на січень 2023 року. На його думку, сильних коливань на готівковому та безготівковому ринках не передбачається.

"Поточна ситуація каже, що не тільки на січень, а й на перше півріччя ми можемо мати досить стабільну ситуацію з коливаннями курсу. Тому я не чекаю будь-яких сильних коливань на готівковому та безготівковому ринках", — заявив економіст.

Експерт прогнозує, що у січні готівковий курс долара триматиметься на позначці 42 гривні за долар.

З приводу курсу євро експерт вважає, що його вартість просуватиметься у рамках динаміки валютної пари долар-євро.

"Я вважаю, що євро перебуватиме на рівні поточного курсу. З нового року можливі якісь коливання, але вони будуть на рівні 0,95-1,05. Тобто в рамках цього діапазону євро і залишатиметься", — прогнозує Шевчишин. .

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