"Сюрприз" до свята: банкір розповів, що буде з курсом долара до Нового року

У святкові дні можуть статися коливання курсу

До Нового року ситуація на валютному ринку Україні може дещо змінитись. Не виключені коливання курсу долара у межах 1% у святкові дні.

Істотних змін перед Новим роком та першого тижня січня українцям очікувати не варто. Невеликі коливання курсу будуть короткочасними та загалом долар залишиться в діапазоні 40-41 грн. Про це виданню OBOZREVATEL повідомив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко.

"В останній тиждень року та на початку 2023 року суттєвих змін на валютному ринку не передбачається. Коридор курсових коливань залишатиметься на рівні 40-41 грн/дол", – зазначив банкір.

Водночас Марченко наголосив, що у святкові дні можуть статися коливання курсу в межах 1% (до 40 копійок). Проте долар швидко повернеться до економічно мотивованого коридору.

Також Сергій Марченко наголосив, що визначальним для курсу "зеленого" стане протидія можливим ракетним ударам Росії по об’єктах інфраструктури України. Стабільності гривні, за його словами, сприятимуть одразу кілька факторів:

сезонне зниження ринкової активності на початку січня 2023;

розвитку депозитних конвертаційних програм;

політика Нацбанку України щодо утримання рівноваги між попитом та пропозицією на готівкову валюту.

Зазначимо, що за даними сайту "Мінфін", сьогодні, 23 грудня середній курс в українських банках становить 40,00 грн (купівля) та 40,50 (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку американський долар купують по 40,41 грн, а продають по 40,57.

Курс валют

Нагадаємо, раніше фінансовий експерт доктор економічних наук Василь Фурман розповів, чи варто чекати від курсу долара неприємного сюрпризу у 2023 році.