Доллар после новогодних праздников: украинцам рассказали, что будет с курсом

Валютный рынок в начале 2023 года будет стабильным

В январе 2023 года курс доллара обещает быть стабильным. Кроме того, вероятно такая картина будет наблюдаться на протяжении всего первого полугодия грядущего года.

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин в комментарии изданию Факты ICTV озвучил свой прогноз по поводу курса доллара и евро на январь 2023 года. По его мнению, сильных колебаний на наличном и безналичном рынках не предвидится.

"Текущая ситуация говорит, что не только на январь, но и на первое полугодие мы можем иметь достаточно стабильную ситуацию с колебаниями курса. Поэтому я не ожидаю каких-либо сильных колебаний на наличном и безналичном рынках", — заявил экономист.

Эксперт прогнозирует, что в январе наличный курс доллара будет держаться на отметке 42 гривны за доллар.

По поводу курса евро эксперт считает, что его стоимость будет продвигаться в рамках динамики валютной пары доллар-евро.

"Я считаю, что евро будет находиться на уровне текущего курса. С нового года возможны какие-то колебания, но они будут на уровне 0,95 — 1,05. То есть в рамках этого диапазона евро и будет оставаться", — прогнозирует Шевчишин.

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