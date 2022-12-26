"Сюрприз" к празднику: банкир рассказал, что будет с курсом доллара к Новому году

В праздничные дни могут произойти колебания курса

К Новому году ситуация на валютном рынке Украине может несколько измениться. Не исключены колебания курса доллара в пределах 1% в праздничные дни.

Существенных изменений перед Новым годом и в первую неделю января украинцам ожидать не стоит. Небольшие колебания курса будут кратковременными и в целом доллар останется в диапазоне 40-41 грн. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко

"В последнюю неделю года и начале 2023 года существенные изменения на валютном рынке не предусматриваются. Коридор курсовых колебаний будет оставаться на уровне 40-41 грн/долл", – отметил банкир.

В то же время Марченко подчеркнул, что в праздничные дни могут произойти колебания курса в пределах 1% (до 40 копеек). Однако доллар быстро вернется в экономически мотивированный коридор.

Также Сергей Марченко подчеркнул, что определяющим для курса "зеленого" станет противодействие возможным ракетным ударам россии по объектам инфраструктуры Украины. Стабильности гривны, по его словам, будут способствовать сразу несколько факторов:

сезонное снижение рыночной активности в начале января 2023 года;

развития депозитных конвертационных программ;

политика Нацбанка Украины по удержанию равновесия между спросом и предложением на наличную валюту.

Отметим, что по данным сайта "Минфин", сегодня, 23 декабря средний курс в украинских банках составляет 40,00 грн (покупка) и 40,50 (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке американский доллар покупают по 40,41 грн, а продают по 40,57.

Курс валют

Напомним, ранее финансовый эксперт, доктор экономических наук Василий Фурман рассказал, стоит ли ждать от курса доллара неприятного сюрприза в 2023 году.