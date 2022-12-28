Доллар по 50? Эксперт рассказал, чего ждать украинцам в 2023 году

Эксперт объяснил, каких "сюрпризов" можно ожидать от валютного рынка в следующем году

По одному из сценариев курс доллара в Украине в 2023 году может перевалить за отметку в 50 грн/долл. Такой курс уже закладывают в свои цены продавцы товаров, потому это является лишь вопросом времени.

Среднегодовой курс в госбюджете-2023 на уровне 42,2 гривны с девальвацией до 45,8 гривны — довольно оптимистический сценарий. Следующей целью рынка уже стал курс 50 гривен за доллар. Такое мнение Фактам ICTV высказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Он подчеркнул, что курс наличной валюты значительно отличается от официального. Поскольку курс наличной валюты не фиксирован, в отличие от безналичной, а валютные ограничения на рынке наличной валюты меньше, потому в течение года этот отрыв может сильно увеличиться.

"Девальвация наличной валюты будет значительно больше безналичной. Здесь валютный курс превысит уровень 50 грн за доллар даже в том случае, если Нацбанку удастся удержать официальный валютный курс в пределах 45,8 грн до конца 2023 года", – сказал Хмелевский.

Эксперт отметил, что среднегодового курса доллара на уровне 42,2 грн, заложенного в госбюджете, можно достичь при нескольких условиях:

Если война закончится к середине 2023 года;

Средства от иностранных партнеров будут поступать регулярно в запланированных объемах;

Нацбанк сохранит введенные валютные ограничения.

В то же время министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина высказал свое мнение относительно курса гривны в 2023 году. Он считает, что гривна будет стабильной, при условии привлечения 38 млрд долларов в бюджет.

Отметим, что по данным сайта "Минфин", сегодня, 28 декабря, на черном рынке американский доллар покупают по 40,40 грн, а продают по 40,60. Курс НБУ — 36,56

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что первый замминистра экономики Денис Кудин сделал прогноз по курсу доллара на 2023 год. По его мнению, все будет зависеть от объемов финансовой помощи стран-партнеров и монетарной политики НБУ.