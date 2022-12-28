Долар з 50? Експерт розповів, чого чекати українцям у 2023 році

Експерт пояснив, яких "сюрпризів" можна очікувати від валютного ринку наступного року

За одним із сценаріїв курс долара в Україні у 2023 році може перевалити за позначку 50 грн/дол. Такий курс вже закладають у свої ціни продавці товарів, тому це лише питання часу.

Середньорічний курс у держбюджеті-2023 на рівні 42,2 гривні з девальвацією до 45,8 гривні – досить оптимістичний сценарій. Наступною метою ринку вже став курс 50 гривень за долар. Таку думку Фактам ICTV висловив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Він наголосив, що курс готівкової валюти значно відрізняється від офіційного. Оскільки курс готівкової валюти не фіксований, на відміну безготівкової, а валютні обмеження на ринку готівкової валюти менші, тому протягом року цей відрив може сильно збільшитися.

"Девальвація готівкової валюти буде значно більшою за безготівкову. Тут валютний курс перевищить рівень 50 грн за долар навіть у тому випадку, якщо Нацбанку вдасться утримати офіційний валютний курс у межах 45,8 грн до кінця 2023 року", – сказав Хмелевський.

Експерт зазначив, що середньорічного курсу долара на рівні 42,2 грн, закладеного в держбюджеті, можна досягти за кількох умов :

Якщо війна закінчиться до середини 2023;

Кошти від іноземних партнерів надходитимуть регулярно у запланованих обсягах;

Нацбанк збереже запроваджені валютні обмеження.

Водночас, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю РБК-Україна висловив свою думку щодо курсу гривні у 2023 році. Він вважає, що гривня буде стабільною за умови залучення 38 млрд доларів до бюджету.

Зазначимо, що за даними сайту Мінфін, сьогодні, 28 грудня, на чорному ринку американський долар купують по 40,40 грн, а продають по 40,60. Курс НБУ — 36,56

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перший заступник міністра економіки Денис Кудін зробив прогноз щодо курсу долара на 2023 рік. На його думку, все залежатиме від обсягів фінансової допомоги країн-партнерів та монетарної політики НБУ.