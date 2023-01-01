Що буде з доларом у 2023 році: курс може бути стабільним, але є умова

У перші кілька місяців 2023 року долар може перебувати у коридорі від 40 до 42 гривень

Курс долара в Україні 2023 року може залишитися стабільним, але для цього є певні умови. Експерти розповіли, чого українцям чекати від валютного ринку цього року.

На думку міністра фінансів Сергія Марченка, обмінний курс гривні до долара буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити кошти для покриття дефіциту бюджету. Йдеться про 38 млрд грн. У такому разі, за його словами, проблем із курсом гривні не буде, передає РБК-Україна.

Міністр наголосив, що на торговельний баланс можуть несуттєво вплинути імпортні закупівлі енергоресурсів. Йдеться про кілька мільярдів доларів.

"Звичайно, у нас негативний торговельний баланс, і треба ставити питання підтримки вітчизняного виробника, тому що зараз споживання імпортних товарів, попри війну, є досить високим", — сказав міністр фінансів.

Водночас директор департаменту казначейства Акціонерного товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко вважає, що в перші два місяці 2023 року долар може перебувати в коридорі від 40 до 42 гривень, пише 24 канал.

"Передбачити все неможливо, особливо те, що може статися несподівано і вплинути на кон’юнктуру ринку. Однак можливі коливання курсу протягом перших 2 місяців року навряд чи перевищать 3%", — зазначає банкір.

На його думку, нового року головним орієнтиром може стати закладений у державному бюджеті курс на рівні 42-45 гривень.

Зазначимо, що за даними сайту "Мінфін", сьогодні, 1 січня, середній курс в українських банках становить 40,10 грн (купівля) та 40,80 (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку американський долар купують по 40,65 грн, а продають по 40,90 грн.

Курс валют в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, на думку експертів, вже до кінця 2023 року долар в Україні може підскочити у ціні. Для того, щоб забезпечувати фінансову стабільність, довгий час Національний банк зберігатиме фіксований курс.