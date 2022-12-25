Стоимость доллара все еще растет: что ждет валюту в январе 2023 года

После незначительного снижения в цене американская валюта решила снова устроить "качели"

Украинцы серьезно следят за колебаниями курса валют, который во время войны стал еще чувствительнее к любым изменениям. Утром 25 декабря доллар снова поднялся в цене, приближаясь к очередной психологической отметке в 41 гривну. Впрочем, пока это совпадает с большинством экономических прогнозов, предупреждающих стоимость иностранных валют в начале 2023 года.

Как пишет "РБК-Украина", по мнению руководителя службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрия Крохмаля, в январе НБУ удастся удержать имеющийся фиксированный курс. На это вряд ли сильно повлияют даже ускорение темпов продажи валюты из имеющихся резервов.

По объективным причинам большинство сезонных факторов не оказывают особого влияния на финансовый рынок сегодня. Однако новогодние праздники и ситуация на фронте все равно заставляют валюту колебаться.

"Не исключено, что от притока гривни в конце года будет оживление спроса в наличном сегменте и определенное удорожание доллара в обменниках", — предупреждает Юрий Крохмаль.

Этот прогноз достаточно верно подтверждается актуальными показателями курса валют. По данным портала "Минфин", утром 25 декабря доллар при покупке стоил 40,45 гривен, что на 15 копеек дороже, чем в предыдущий банковский день. Увеличилась цена и в продаже — с 40,47 до 40,60 грн.

Курс валют в Украине 25 декабря

Евро тоже немного вырос в цене. Сейчас в продаже за него просят 42,55 грн, при покупке – 42,30 грн.

Какова ситуация в банковском сегменте, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 25 декабря

Курс евро в Украине 25 декабря

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