Долар в Україні став дорожчим: чи варто чекати на здешевшання валюти найближчим часом

Суттєвого стрибка цін у найближчі тижні очікувати не варто

До кінця першого тижня нового, 2023 року, американська валюта може частково збільшитися в ціні. Здорожчення потягнуть за собою масові виплати заробітних плат українцям.

Таку інформацію у коментарі "24 каналу" повідомила директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько. За її словами, наприкінці поточного тижня долар США може перетнути позначку у 41 гривню за один "зелений".

"У перші дні 2023 року на готівковому ринку підвищений попит на валюту все ж збережеться. Упродовж цього періоду ми зможемо спостерігати за спробами підняти курс вище за позначку у 41 гривень за один долар США. Водночас у другій половині тижня попит на валюту з боку населення почне знижуватися, що потягне за собою зміцнення національної української валюти", — пояснила експертка.

Також Золотько зазначила, що впродовж наступного тижня американський долар в обмінниках утримуватимуть на позиціях від 40,2-41,2 гривні за один "зелений".

Варто додати, що, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", який щоденно стежить за валютною ситуацією в країні, у вівторок, 3 січня, середній курс в долара в українських обмінниках складає 40,55 гривні під час купівлі та 40,75 гривні — продаж.

Що стосується курсу, що встановлений Національним банком України, то упродовж сьогоднішньої доби він утримуватиметься на таких позначках:

долар 36,57 гривні,

євро — 39,00 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку заступника міністра економіки Дениса Кудіна у 2023 році курс американської валюти в Україні переважно залежатиме від двох факторів, а саме: обсягів фінансової допомоги партнерів, а також монетарної політики Нацбанку.